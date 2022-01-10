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Автор Ольга Лебедева

США считают, "неприемлемыми планы Путина восстановить Советский Союз"

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления Советского Союза, что, по его мнению, "неприемлемо”.

США считают, "неприемлемыми планы Путина восстановить Советский Союз"

Заявление прозвучало в воскресенье в интервью CNN в ответ на вопрос согласен ли он с бывшим министром обороны Леоном Панеттой, который однажды сказал, что президентом России Владимиром Путиным двигало желание восстановить старый СССР. Никаких доказательств в поддержку своего утверждения главный чиновник Госдепа не предоставил.

"Я думаю, что это правильно, я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она заключается в том, чтобы восстановить сферу влияния на страны, которые ранее были частью Советского Союза”, — ответил Блинкен, подчеркнув, что США считают такие планы "неприемлемымы”, поскольку его осуществление означает нестабильность, конфликт, который "приведёт к мировым войнам".

"Выбор за Россией, ведь мяч на её поле"

"Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы понять, сможем ли мы решить эти проблемы мирным путем. Это, безусловно, предпочтительный курс, это, безусловно, самый ответственный курс. Но в равной степени мы готовы очень решительно бороться с Россией, если она выберет конфронтацию, если она выберет агрессию”, — сказал он, настаивая на том, что сейчас мяч на стороне Москвы.

Напомним, на этой неделе пройдёт запланированная встреча Россия-НАТО, которая, как надеются стороны, позволит найти компромисс в отношениях и ослабить растущую напряжённость между Москвой и западными странами.

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