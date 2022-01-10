США считают, "неприемлемыми планы Путина восстановить Советский Союз"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления Советского Союза, что, по его мнению, "неприемлемо”.

Заявление прозвучало в воскресенье в интервью CNN в ответ на вопрос согласен ли он с бывшим министром обороны Леоном Панеттой, который однажды сказал, что президентом России Владимиром Путиным двигало желание восстановить старый СССР. Никаких доказательств в поддержку своего утверждения главный чиновник Госдепа не предоставил.

"Я думаю, что это правильно, я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она заключается в том, чтобы восстановить сферу влияния на страны, которые ранее были частью Советского Союза”, — ответил Блинкен, подчеркнув, что США считают такие планы "неприемлемымы”, поскольку его осуществление означает нестабильность, конфликт, который "приведёт к мировым войнам".

"Выбор за Россией, ведь мяч на её поле"

"Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы понять, сможем ли мы решить эти проблемы мирным путем. Это, безусловно, предпочтительный курс, это, безусловно, самый ответственный курс. Но в равной степени мы готовы очень решительно бороться с Россией, если она выберет конфронтацию, если она выберет агрессию”, — сказал он, настаивая на том, что сейчас мяч на стороне Москвы.

Напомним, на этой неделе пройдёт запланированная встреча Россия-НАТО, которая, как надеются стороны, позволит найти компромисс в отношениях и ослабить растущую напряжённость между Москвой и западными странами.

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