По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководители ЕС своими руками сделали немало для эскалации напряжённости в Европе.
Она подчеркнула, что конфликтную ситуацию спровоцировал в том числе формат Восточного партнёрства, созданный Евросоюзом в 2009 году. Как отметила Захарова, он направлен на противодействие российским интеграционным инициативам, передаёт РИА Новости.
"В общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве", — сказала она.
Также представитель МИД добавила, что ЕС может прилагать больше шагов для улучшения обстановки в Европе и укрепления связей с Россией. Сейчас Евросоюз активно распространяет мнение о том, что РФ — едва ли не главный источник неких гибридных угроз для безопасности организации, пояснила Захарова.
Она считает, что усилия Евросоюза по прекращению эскалации в Европе недостаточны.
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