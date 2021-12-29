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Депутат Чепа оценил идею создания союзного государства России и Украины

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал Pravda.Ru предложение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы создать союзное славянское государство России и Украины.

Депутат Чепа оценил идею создания союзного государства России и Украины

"Мы не претендуем ни на какие территории. Мы после развала Советского Союза были и есть страной Содружества Независимых Государств. Очевидно, мы есть и были братские народы. У нас один геном, один менталитет. И трудно нас разделять. Но государства могут быть и разные. Придет время, покажет, объединимся, не объединимся. Многие люди считают именно так, кто-то считает по-другому. Это воля людей. Время покажет", — сказал Чепа.

Депутат согласился с украинским коллегой, который высоко оценил действия российских властей по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы "заслуживает уважения".

"Я абсолютно с ним согласен. Самое главное, что наши народы должны жить в мире, согласии. И не надо нас пытаться сталкивать лбами и провоцировать", — подчеркнул Чепа.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны быть в едином союзном государстве. В эфире телеканала "Россия 1" украинский парламентарий отметил, что у Москвы есть "права на территорию" нынешней Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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