Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал Pravda.Ru статью The National Interest о том, что США могут нанести по России удар с Чёрного моря в случае её "вторжения" на Украину.

"В случае войны с Россией сегодня американцы больше всего боятся, что у нас есть некие технические средства, которые позволят из Чёрного моря, из Белого моря и с любого моря достать Соединенные Штаты Америки, в том числе на любые провокации у нас есть чем ответить. Поэтому мы к таким угрозам привыкли. И таким тоном с нами разговаривать не следует", — заявил депутат.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн написал, что США в состоянии запустить ракеты Tomahawk с подводных лодок и кораблей из Чёрного моря, чтобы уничтожить российские войска вдоль украинской границы в случае агрессии РФ. По словам автора материала, главная цель атаки с Чёрного моря — отвлечь внимание России, если произойдёт вооружённый конфликт с Украиной.

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