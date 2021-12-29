Кадыров: не состою в близком окружении Путина, но могу позвонить ему

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, но может при необходимости позвонить лидеру страны.

По словам Кадырова, он не входит в близкое окружение президента Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

"Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. — Ред.) и Владимира Путина", — сказал глава Чечни во время прямого эфира в Instagram.

Он подчеркнул, что никто не просит его делать те или иные заявления, в том числе по поводу Украины.

"Никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам… Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам", — сказал Кадыров.

Он добавил, что его отношения с президентом точно такие же, как и у других глав регионов, а Путин "всегда на связи со всеми руководителями регионов".

Ранее глава Чечни сказал, что Украину нужно присоединить к России в случае продолжения Киевом антироссийской политики.

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