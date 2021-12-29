Замглавы МИД Сыромолотов: потенциал ИГ* в Сирии удалось существенно ослабить

Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что Вооружённые Силы РФ совместно с сирийскими военными смогли существенно ослабить террористическую группировку ИГ* в стране.

По его словам, в 2021 году РФ и Сирия укрепили успехи в противодействии деятельности ИГИЛ*, передаёт РИА Новости.

"Существенно ослаблен потенциал группировки: ликвидированы её значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", — сказал заместитель руководителя МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что в ближайшее время необходимо посодействовать восстановлению Сирии, политическому урегулированию конфликта, возвращению беженцев.

В 2017 году сирийские власти объявили о победе над ИГ*, однако с отдельными группировками приходится бороться до сих пор. Российские военные с 2015 года помогают освобождать государство от боевиков.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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