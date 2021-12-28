Экономист Колташов объяснил низкую вакцинацию в РФ недоверием к власти

Низкие темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в России — это результат недоверия к власти. Такое мнение выразил глава Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, отказываясь от участия в прививочной кампании, люди выражают свою обиду, которая накапливалась годами, передаёт Общественная Служба Новостей.

"Это определённая попытка рационализировать мышление общества, но здесь есть и проблема, потому что это дело не пойдёт быстро. Эта история надолго. Общество готово выразить обиду за много лет", — сказал Колташов.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что темпы вакцинации в стране остаются низкими, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID-19. Сейчас уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет около 60%. Президент РФ надеется, что в следующем году удастся достичь необходимого показателя в 80%.

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