Российский лидер Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции с журналистами сообщил, что ко второму кварталу 2022 года РФ должна добиться коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%.
По его словам, сегодня уровень вакцинации населения в стране остаётся низким. Как отметил президент, с такой проблемой сталкивается не только Россия, но и многие другие государства.
"В европейских странах, например, в Германии, достаточно низкий уровень вакцинации. Сейчас коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%. Здесь имеются в виду и переболевшие, и привитые граждане. Второй компонент вакцины от коронавируса поставили более 70 миллионов россиян. Но этого недостаточно. Надеемся в конце первого или во втором квартале следующего года мы достигнем показателя по коллективному иммунитету в 80%", — сказал Путин.
Он также добавил, что в некоторых странах специалисты уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.