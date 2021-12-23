Путин: России нужен коллективный иммунитет в 80% ко второму кварталу 2022 года

Российский лидер Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции с журналистами сообщил, что ко второму кварталу 2022 года РФ должна добиться коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%.

По его словам, сегодня уровень вакцинации населения в стране остаётся низким. Как отметил президент, с такой проблемой сталкивается не только Россия, но и многие другие государства.

"В европейских странах, например, в Германии, достаточно низкий уровень вакцинации. Сейчас коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%. Здесь имеются в виду и переболевшие, и привитые граждане. Второй компонент вакцины от коронавируса поставили более 70 миллионов россиян. Но этого недостаточно. Надеемся в конце первого или во втором квартале следующего года мы достигнем показателя по коллективному иммунитету в 80%", — сказал Путин.

Он также добавил, что в некоторых странах специалисты уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.

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