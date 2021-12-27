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Глава МИД РФ Лавров уличил Зеленского в совершении безбашенных поступков

Политика

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки.

"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства", — сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".

По словам министра, на Западе боятся, что "какая-то глупость", сказанная Зеленским, приведёт к конфликту, который никому не нужен.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина сегодня извращает минские соглашения, а власти Германии и Франции активно поддерживают такую политику Киева.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что расширение НАТО за счёт Украины — это "красная линия" для российской стороны, за переход которой немедленно последует военный ответ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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