Глава МИД Лавров: Украина извращает минские соглашения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев сегодня извращает минские соглашения, а власти ФРГ и Франции активно поддерживают такую политику Украины.

По его словам, французы и немцы, являясь соавторами договорённостей, начинают "вставать на сторону украинскому режиму", передаёт RT.

"Нас очень тревожит, что Киев извращает минские договорённости, ставит их с ног на голову", — подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что раньше в правительствах Германии и Франции заявляли о необходимости выполнения минских соглашений, однако со временем иностранных политики изменили свои взгляды.

"На саммите Украина — ЕС сказали, что Киев — молодец, хорошо выполняет свои обязанности в нормандском формате и в контактной группе, а РФ только должна это сделать", — уточнил Лавров.

Также он подчеркнул: в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами ФРГ и Франции прозвучала поддержка действий Киева по минским договорённостям. По мнению дипломата, коллеги взяли курс на "сознательный подрыв" соглашений или же "расписались" в неспособности контролировать их исполнение.

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