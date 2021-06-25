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"Решения не будет однозначно": эксперт о "смерти" Минских соглашений

Мир

Новости из Киева: украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что Минские соглашения можно охарактеризовать как "еле живые". Для того, чтобы активизировать процесс мирного разрешения донбасского кризиса, стоит придумать ещё одну адженду (повестку дня), считает президент.

Владимир Зеленский
 

"Еле живые" и невыполнимые: мнение Киева

"То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое… то, что это единственный документ или единственная agenda — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda.

Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США может дать другую agenda решения этих вопросов. Ну, во всяком случае, нам нужно попробовать", — сообщил Зеленский в ходе выступления на канале "1+1".

Напомним, что до этого из Киева и вовсе заявляли о невыполнимости "Минска", причём не обошлось и без указания в качестве "виновницы" России.

Обоснованы ли слова Зеленского? Комментарий для Pravda. Ru дал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Заключение эксперта: "мертвы полностью"

Александр Охрименко
 

Минские соглашения, можно сказать, полностью "мертвы", рассказывает Охрименко. И этот факт признаёт даже Москва, а в руководстве ДНР и ЛНР и вовсе держат курс на "хотение в Россию".

"Если вы почитаете, что говорит руководство ДНР и ЛНР, что показывают опросы населения, то увидите что-то такое: "мы хотим, чтобы нас Путин забрал к себе в Ростовскую область". Никакие особые статусы их вообще в упор не интересуют. Они даже не пытаются их рассмотреть", — объясняет эксперт.

Так что Минские соглашения не работают, реализовать их невозможно — но при этом официального отказа от "Минска" ждать не стоит, уверен эксперт.

"По этой причине будут разговоры, заявления, всякие красивые жесты. Но никакого решения не будет однозначно.

Минские соглашения мертвы. И они, по большому счёту, умерли ещё в 2017 году. В 2015-м — ещё кое-как, в 2016-м. Но в 2017-м они уже умерли", — резюмирует Охрименко.

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