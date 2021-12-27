На Украине посоветовали НАТО придумать встречные требования к РФ

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что НАТО следовало бы выдвинуть РФ свои требования в ответ на предложения по гарантиям безопасности.

По его мнению, представители Североатлантического альянса должны заставить Россию не принимать новые государства в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как отметил Мураев, НАТО и РФ могут разделить сферы влияния в мире, подписав новые договоры.

"Думаю, будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока, неразмещению оружия, отказу от каких-то средств вооружения", — сказал депутат Рады в эфире телеканала "Наш".

Также он добавил, что власти США, скорее всего, согласятся на любую сделку РФ, так как опасаются её союза с КНР.

Ранее Россия направила Штатам и Североатлантическому альянсу предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов НАТО предложили прекратить расширение на восток.

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