Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"

Ответ Москвы в случае отказа США и НАТО от предоставления гарантий безопасности РФ может различаться в зависимости от предложений военных экспертов, заявил российский президент Владимир Путин.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, РФ будет стремиться к достижению юридически закреплённого дипломатического переговорного результата по вопросу гарантий безопасности.

На состоявшейся 23 декабря пресс-конференции президент РФ заявил, что действия властей страны будут зависеть от обеспечения её безопасности, а не от хода переговоров с США по этому вопросу.

По мнению Путина, Запад должен предоставить РФ гарантии того, что продвижения НАТО на восток больше не будет.

Ранее, 17 декабря, российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Перед этим данные документы передали американской стороне и альянсу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.