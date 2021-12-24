Вице-премьер Польши предложил построить заграждение на границе с Украиной

Глава правящей партии Польши, вице-премьер страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский не исключил, что защитное сооружение, строящееся на границе с Белоруссией, будет продолжено и на территорию, расположенную рядом с Украиной.

По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе продолжается, поэтому нужно принимать различные меры безопасности.

"Уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной. Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии", — сказал Качиньский в интервью Gazeta Polska Codziennie.

Ранее Польша начала возводить защитное сооружение на границе с Белоруссией из-за ситуации с беженцами. Длина инженерного заграждения будет составлять 180 километров, высота — пять метров.

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявлял, что группа мигрантов направилась в страны ЕС через территорию Украины, однако Запад ещё никак не отреагировал на действия нелегалов.

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