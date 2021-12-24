МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует

Глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что группа нелегальных мигрантов направилась в страны ЕС через территорию Украины.

По его словам, Запад пока не принимает никаких мер в связи с изменившейся ситуацией, передаёт РИА Новости.

Также он отметил, что напряжённая обстановка на границе сложилась из-за неправильной политики западных стран по "экспорту демократии". Полищук убеждён: Белоруссия не виновата в создании миграционного кризиса.

"Поток через Украину тоже существует, но Запад не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики", — считает директор Второго департамента стран СНГ МИД.

Он также добавил, что Минск помогает беженцам, оказывает им необходимую помощь, но Запад отвечает на это лишь новыми ограничительными мерами против Белоруссии.

Власти Польши, по мнению Полищука, гораздо хуже обращаются с мигрантами и отказываются допускать к ним сотрудников гуманитарных организаций.

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