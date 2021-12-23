Путин связал бойкот США Олимпиады с неудачными попытками сдержать развитие Китая

Российский президент Владимир Путин в ходе 17-й итоговой пресс-конференции ответил на вопрос спортивного журналиста Дмитрия Губерниева о политизации спорта Вашингтоном. По мнению лидера РФ, власти США бойкотом Олимпиады в Пекине пытаются сдержать развитие Китая.

"Дело только в одном. Попытка сдержать развитие. Не дать возможности поднять голову возможным конкурентам", — объяснил глава государства.

При этом он отметил, что спорт и искусство должны объединять людей. Своими действиями американские политики наносят вред международному сообществу и уничтожают ради сиюминутной выгоды пути к улучшению отношений между державами, сказал Путин. Он подчеркнул, что бойкот Вашингтоном Олимпиады-2022 — ошибка.

"Им (США — Прим. ред.) не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать", — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джозефа Байдена не отправит официальную делегацию США на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Как пояснили власти, причиной такого решения послужил геноцид в Синьцзяне.

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