Путин объяснил давление Запада на РФ: "Наша страна кажется им слишком большой"

Во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин попытался объяснить причины давления Запада на Россию.

Глава РФ напомнил: ещё в 1918 году помощник президента США Вудро Вильсона заявил, что всему миру будет спокойнее, если на месте огромной России появится государство в Сибири и четыре страны в европейской части.

"В 1991 году мы сами разделились на 12, по-моему, частей. Но такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не в великие империи, а в малые государства с населением в 60-80 миллионов человек. Даже после развала СССР Россия кажется им большой, только этим можно объяснить постоянное давление", — сказал Путин.

Президент добавил, что ещё в 90-е годы США и РФ могли стать союзниками, однако американцы отказались от этого. Вместо партнёрства, по его словам, началось расширение НАТО на восток.

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