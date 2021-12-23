Дипломат Лукьянцев: США не готовы обсуждать с РФ обмен заключёнными

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что американские дипломаты пока не готовы обсуждать с представителями РФ обмен заключёнными.

По его словам, российские политики неоднократно пытались убедить США обменяться теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и РФ.

Однако американцы отказываются обсуждать этот вопрос. Тем не менее, отметил Лукьянцев, Россия не собирается снимать его с повестки дня, передаёт РИА Новости.

"Задача по возвращении наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, по-прежнему актуальна для нас. Пока со стороны США нет готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания", — сказал дипломат.

Он подчеркнул: в Штатах хотят, чтобы заключённые из РФ отбывали тот срок, который им положен, согласно американскому правосудию.

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