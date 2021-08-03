В калифорнийской тюрьме женщина забеременела от трансгендерной сокамерницы

Феминистская организация "Фронт освобождения женщин" сообщила, что заключённая в Калифорнии забеременела после того, как оказалась в камере с трансгендерной женщиной.

В сентябре американские власти Калифорнии приняли закон, из-за которого люди размещаются в тюрьмах согласно гендерной идентичности. О ней спрашивают правоохранители. Человек может воспринимать себя как транссексуал, небинарная или интерсексуальная персона. То есть трансгендерная женщина может делить камеру с цисгендерной женщиной. В Коннектикуте закон работает с 2018 года. Аналогичную практику реализуют в Рой-Айленде, Нью-Йорке, Массачусетсе.

До первой беременности от трансгендерной женщины Фронт уже рассказывал о тюремных плакатах, на которых описали возможности женщин в положении. Звучала информация об абортах и усыновлениях, консультациях по контрацепции. С 23 июля женщинам, которые сидят в тюрьме вместе с трансгендерами, дают презервативы. Феминистки из Фронта прокомментировали данную меру:

"Новые ресурсы — это молчаливое признание чиновниками того, что женщины должны ожидать изнасилования, когда их помещают в тюрьму вместе с мужчинами".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.