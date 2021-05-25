Регина Тодоренко мечтает эмигрировать в Калифорнию

Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко считает, что за границей у неё и у её мужа Влада Топалова появится больше возможностей для самореализации.

Регина Тодоренко переживает за музыкальную карьеру Влада Топалова, которого на родине не оценили по достоинству.

Телеведущая сетует, что творчество её мужа не пользуется популярностью в России.

"Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел", — поделилась планами Тодоренко в интервью "Себеседнику".

Регина полна планов на будущее. Впереди у неё съёмки в новом сезоне "Орла и решки". Кроме того, звезда сама собирается петь. Свой музыкальный проект знаменитость обещает презентовать в ближайшем будущем.

"Много лет назад я уже работала в музыкальной индустрии, сердце поет, душа поет, и теперь для этого есть время. Многие мои поклонники до сих пор не знают, что я могу петь, будем удивлять", — пообещала Тодоренко.

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