Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране в конечном итоге приведёт её к "экономическому уничтожению".
Она подчеркнула: в основных документах и законах государства прописана обязанность представителей власти выполнять план по энергетической безопасности.
"Я не верю, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет, что случайно не заполнили склады необходимыми запасами угля", — сказала лидер партии "Батькивщина" в эфире телеканала "Наш".
Политик потребовала найти всех чиновников, причастных к созданию кризисной ситуации. Как отметила Тимошенко, из-за нехватки газа и угля многие предприятия на Украине терпят убытки и закрываются.
"Это не просто диверсия, Украину экономически уничтожают", — заключила она.
Энергокризис на Украине начался осенью из-за дефицита топлива. Свыше 50% ТЭС страны остановили работу.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.