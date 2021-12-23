Тимошенко: энергокризис приведёт Украину к "экономическому уничтожению"

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране в конечном итоге приведёт её к "экономическому уничтожению".

Она подчеркнула: в основных документах и законах государства прописана обязанность представителей власти выполнять план по энергетической безопасности.

"Я не верю, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет, что случайно не заполнили склады необходимыми запасами угля", — сказала лидер партии "Батькивщина" в эфире телеканала "Наш".

Политик потребовала найти всех чиновников, причастных к созданию кризисной ситуации. Как отметила Тимошенко, из-за нехватки газа и угля многие предприятия на Украине терпят убытки и закрываются.

"Это не просто диверсия, Украину экономически уничтожают", — заключила она.

Энергокризис на Украине начался осенью из-за дефицита топлива. Свыше 50% ТЭС страны остановили работу.

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