EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск
Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара
Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"
Политолог Асафов запустил проект, посвящённый предстоящим муниципальным выборам
Эксперт предупредила о развитии "цифрового слабоумия" из-за гаджетов
Депутат Ананских оценил слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 нормам ЕС
Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер
Голикова: в России подготовили план по борьбе с омикрон-штаммом

На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС

Мир

Украинский экономический эксперт Борис Кушнирук оценил для Pravda.Ru сообщение National Interest о том, что "Северный поток-2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы.

На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС

Кушнирук заявил, что может повториться ситуация 2009 года.

"В начале 2009 года была ситуация, когда "Газпром" перекрыл поставку газа полностью, и это привело к тому, что Украине пришлось разворачивать газотранспортную систему и транспортировать газ с газовых хранилищ на Западе вглубь Украины. Это была одна история. Теоретически она может повториться даже этой зимой", — отметил эксперт.

Если "Газпром" откажется от транзита газа через Украину, то это ударит по репутации российской компании, считает Кушнирук.

"Если Россия прекратит поставки газа на территорию Украины, то Европа столкнётся с физическим дефицитом газа. И в этом случае вполне возможно, что Украина не сможет его купить в Европе. Почему? Потому что просто его не будет хватать в самой Европе. Но это уже тогда для всей Европы станет понятным, насколько "Газпром" — ненадёжный партнёр, насколько он может шантажировать всех, и в долгосрочной перспективе это очень сильно ударит по "Газпрому" неминуемо", — сказал собеседник издания.

Он рассказал, какие последствия ждут Украину в случае блэкаута газа.

"Если в Европе не будет хватать газа физически, то Украина столкнётся с невозможностью его приобрести. Я уж не говорю о ценах, о том, что цена в этом случае будет очень высокая. И тогда Украине придётся оказаться в ситуации блэкаута, придётся отключать какие-то объекты — и промышленные предприятия, и объекты электроэнергетики от использования газа, потому что его нельзя будет поднять с газовых хранилищ", — заявил Кушнирук.

Отказ от транзита газа через территорию Украины ударит и по Европе, и по самому "Газпрому", считает эксперт.

"Поэтому сказать, что Украина столкнётся с проблемами, если Россия перестанет поставлять, да, столкнётся. Но в этом случае, скорее всего, будет речь идти об огромных проблемах и в Европе, и для самого "Газпрома", — подчеркнул экономист.

Ранее в журнале National Interest была опубликована статья, в которой говорится, что после сертификации оператора "Северного потока-2" Украина может лишиться не только транзита, но и возможности приобретать газ по реверсу в Европе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"
Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск
Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара
Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников