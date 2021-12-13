На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС

Украинский экономический эксперт Борис Кушнирук оценил для Pravda.Ru сообщение National Interest о том, что "Северный поток-2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы.

Кушнирук заявил, что может повториться ситуация 2009 года.

"В начале 2009 года была ситуация, когда "Газпром" перекрыл поставку газа полностью, и это привело к тому, что Украине пришлось разворачивать газотранспортную систему и транспортировать газ с газовых хранилищ на Западе вглубь Украины. Это была одна история. Теоретически она может повториться даже этой зимой", — отметил эксперт.

Если "Газпром" откажется от транзита газа через Украину, то это ударит по репутации российской компании, считает Кушнирук.

"Если Россия прекратит поставки газа на территорию Украины, то Европа столкнётся с физическим дефицитом газа. И в этом случае вполне возможно, что Украина не сможет его купить в Европе. Почему? Потому что просто его не будет хватать в самой Европе. Но это уже тогда для всей Европы станет понятным, насколько "Газпром" — ненадёжный партнёр, насколько он может шантажировать всех, и в долгосрочной перспективе это очень сильно ударит по "Газпрому" неминуемо", — сказал собеседник издания.

Он рассказал, какие последствия ждут Украину в случае блэкаута газа.

"Если в Европе не будет хватать газа физически, то Украина столкнётся с невозможностью его приобрести. Я уж не говорю о ценах, о том, что цена в этом случае будет очень высокая. И тогда Украине придётся оказаться в ситуации блэкаута, придётся отключать какие-то объекты — и промышленные предприятия, и объекты электроэнергетики от использования газа, потому что его нельзя будет поднять с газовых хранилищ", — заявил Кушнирук.

Отказ от транзита газа через территорию Украины ударит и по Европе, и по самому "Газпрому", считает эксперт.

"Поэтому сказать, что Украина столкнётся с проблемами, если Россия перестанет поставлять, да, столкнётся. Но в этом случае, скорее всего, будет речь идти об огромных проблемах и в Европе, и для самого "Газпрома", — подчеркнул экономист.

Ранее в журнале National Interest была опубликована статья, в которой говорится, что после сертификации оператора "Северного потока-2" Украина может лишиться не только транзита, но и возможности приобретать газ по реверсу в Европе.

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