WSJ: Берлин может стать новой болевой точкой для Джо Байдена

Берлин, скорее всего, станет новой болевой точкой для администрации американского президента Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, это связано с тем, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает российский "Северный поток-2" в качестве политического проекта.

Автор материала Бретт Форрест предположил, что Байден планирует "заблокировать" ввод СП-2 в эксплуатацию из-за "готовящегося вторжения РФ на украинские земли". Однако Шольц уже неоднократно подчёркивал: российский проект не нужно политизировать.

В связи с этим Белый дом намерен получить гарантии от Берлина по поводу того, что власти ФРГ не будут способствовать началу работы газопровода, сказано в публикации.

"США рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект России, подрывающий энергетическую и национальную безопасность", — отметил Форрест.

Также журналист напомнил, что в следующем месяце в сенате США будет представлен закон, обязывающий Байдена ввести санкции по отношению к российской компании, построившей трубопровод.

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