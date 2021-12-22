Берлин, скорее всего, станет новой болевой точкой для администрации американского президента Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, это связано с тем, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает российский "Северный поток-2" в качестве политического проекта.
Автор материала Бретт Форрест предположил, что Байден планирует "заблокировать" ввод СП-2 в эксплуатацию из-за "готовящегося вторжения РФ на украинские земли". Однако Шольц уже неоднократно подчёркивал: российский проект не нужно политизировать.
В связи с этим Белый дом намерен получить гарантии от Берлина по поводу того, что власти ФРГ не будут способствовать началу работы газопровода, сказано в публикации.
"США рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект России, подрывающий энергетическую и национальную безопасность", — отметил Форрест.
Также журналист напомнил, что в следующем месяце в сенате США будет представлен закон, обязывающий Байдена ввести санкции по отношению к российской компании, построившей трубопровод.
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