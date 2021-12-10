Байден обсудил с НАТО скопление российских войск у границ Украины

Американский лидер Джо Байден провёл телефонный разговор с лидерами восточноевропейских стран, входящих в состав НАТО.

В онлайн-переговорах поучаствовали представители Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии. Байден заявил, что обеспокоен ситуацией, которая складывается возле Украины. По его словам, РФ продолжает свою военную активность у границ государства.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной и потребность в единой позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", — сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, в ходе разговора Байден подчеркнул, что США готовы и дальше проводить консультации с партнёрами для "сдерживания, обороны и диалога".

Седьмого декабря американский лидер провёл переговоры по закрытому каналу видеосвязи с Владимиром Путиным. Они обсудили некоторые вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине.

Через два дня Байден также связался с Владимиром Зеленским и рассказал ему об основных вопросах, рассмотренных в ходе общения с главой РФ.

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