Bloomberg: НАТО в ярости из-за диалога Байдена с Россией по конфликту на Украине

Члены альянса НАТО раскритиковали американского президента Джо Байдена за "диалог" с Россией по поводу конфликтной ситуации на Украине.

По сообщению агентства Bloomberg, члены НАТО недовольны заявлением лидера США о том, что Вашингтон намерен наладить связь с Москвой. А некоторые участники альянса и вовсе пришли в ярость.

"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", — рассказал источник в альянсе агентству.

Согласно информации, "восточный фланг" НАТО не на шутку обеспокоен исходом диалога между Москвой и Вашингтоном: "с точки зрения политических гарантий в Североатлантическом альянсе".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы НАТО о переговорах с Россией. Йенс Столтенберг, пояснив, что НАТО выступает за то, что называет "двуединым подходом к России: сдерживание, оборона, но также и диалог”.

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