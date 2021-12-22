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Эксперты оценили жёсткие ограничения для мигрантов в двух регионах РФ

Политика

В Тюменской области и Югре губернаторы впервые в РФ ввели жёсткие трудовые ограничения для мигрантов. Так, с 1 января они больше не смогут по патенту работать в транспортной системе.

Эксперты оценили жёсткие ограничения для мигрантов в двух регионах РФ
  • Иностранцам не позволят управлять автомобилями такси, обслуживать пассажиров в электричках, автобусах, трамваях. В Югре им также запретили работать в сферах торговли и образования.

Эксперты аналитического центра "Акценты" оценили такие решения. Директор АНО НИЦ "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева подчеркнула, что введённые ограничения свидетельствуют о том, что в стране миграционная политика не продумана.

"Необходима общественная дискуссия вокруг данной проблематики", — сказала она в интервью изданию "Акценты".

Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачёв убеждён: запрет на труд мигрантов приведёт к негативным экономическим последствиям, таким как дефицит сотрудников службы такси, рост стоимости проезда.

"Постепенное замещение мигрантов на стройках или в сфере услуг — тема популярная, но тут важно не перегнуть палку. Иначе встанут эти отрасли, а всё в итоге отразится на наших кошельках", — заключил Калачёв.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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