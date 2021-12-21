Теперь Западу придётся отвечать за все действия, подрывающие безопасность России. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, угрозы, поступающие со стороны западных держав, больше не будут оставаться безнаказанными.
"Лиса больше в курятник не полезет, ведь вместо лисодава уже вырос большой волкодав", — сказал дипломат в эфире программы "Соловьёв Live".
Он также добавил, что Запад не сможет изолировать РФ. Глава российской делегации в Вене подчеркнул: проекты договоров с США и НАТО должны "разбудить" европейцев и американцев, стабилизировать мировую обстановку.
Ранее МИД РФ подготовил для США и Североатлантического альянса предварительные соглашения по гарантиям безопасности. Россия предлагает НАТО прекратить продвижение на восток, в том числе на украинские земли.
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