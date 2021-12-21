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Дипломат Гаврилов: Россия больше не оставит действия Запада безнаказанными

Политика

Теперь Западу придётся отвечать за все действия, подрывающие безопасность России. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат Гаврилов: Россия больше не оставит действия Запада безнаказанными

По его словам, угрозы, поступающие со стороны западных держав, больше не будут оставаться безнаказанными.

"Лиса больше в курятник не полезет, ведь вместо лисодава уже вырос большой волкодав", — сказал дипломат в эфире программы "Соловьёв Live".

Он также добавил, что Запад не сможет изолировать РФ. Глава российской делегации в Вене подчеркнул: проекты договоров с США и НАТО должны "разбудить" европейцев и американцев, стабилизировать мировую обстановку.

Ранее МИД РФ подготовил для США и Североатлантического альянса предварительные соглашения по гарантиям безопасности. Россия предлагает НАТО прекратить продвижение на восток, в том числе на украинские земли.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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