Дипломат Гаврилов призвал НАТО дать оперативный ответ по гарантиям безопасности

Представители Североатлантического альянса должны дать оперативный ответ на инициативы РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, руководство НАТО сегодня понимает, что Москва не блефует. Тем не менее, отметил политик, Запад может "заболтать" проблему.

"Мы ждём конкретных реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало", — подчеркнул Гаврилов в эфире "Соловьёв Live".

Ранее МИД РФ направил США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. В одном из пунктов Североатлантическому альянсу предложено прекратить расширение на восток, в том числе на территорию Украины.

Замглавы российского дипведомства Сергей Рябков заявлял, что отсутствие реакции Штатов на идеи РФ может привести к новому витку конфронтации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.