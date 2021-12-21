В МИД КНР поддержали предложения РФ по гарантиям безопасности

В Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что инициативы РФ по гарантиям безопасности должны повлиять на повышение взаимного доверия между руководителями государств, а также снизить риск возникновения серьёзных конфликтов.

Китай полностью поддерживает предложения России, сообщили в пресс-службе дипведомства. Представители МИД КНР также отметили, что всегда предлагали решать различные разногласия с помощью консультаций, передаёт РИА Новости.

"В нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", — отметили в пресс-службе МИД Китая.

В прошлую пятницу, 17 декабря, Россия направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. В Североатлантическом альянсе подтвердили получение документов. МИД РФ предлагает НАТО отказаться от дальнейшего продвижения на восток.

В Госдепе США предварительно проинформировали, что идеи политиков из РФ учитывают лишь их собственные опасения, при этом озабоченности западных партнёров игнорируются.

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