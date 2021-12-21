МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что руководству НАТО предстоит отказаться от своих идеологических предрассудков для поддержания безопасности в мире.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства КНР, НАТО — крупнейший альянс, где по-прежнему сохраняется менталитет холодной войны, передаёт РИА Новости.

"НАТО должен прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной стабильности и безопасности", — подчеркнули в МИД КНР, оценивая инициативы РФ по гарантиям безопасности.

Ранее представители МИД России направили США и Североатлантическому альянсу проекты соглашений по гарантиям безопасности. В них говорится о том, что НАТО стоит отказаться от дальнейшего расширения на восток, в том числе на территорию Украины, ведь такое продвижение создаёт угрозу для РФ.

Штаты пока не дали конкретного ответа, однако в Госдепартаменте отметили, что Россия в гарантиях учла лишь свои опасения. США намерены предоставить свой список озабоченностей в ближайшее время.

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