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МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков

Политика

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что руководству НАТО предстоит отказаться от своих идеологических предрассудков для поддержания безопасности в мире.

МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства КНР, НАТО — крупнейший альянс, где по-прежнему сохраняется менталитет холодной войны, передаёт РИА Новости.

"НАТО должен прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной стабильности и безопасности", — подчеркнули в МИД КНР, оценивая инициативы РФ по гарантиям безопасности.

Ранее представители МИД России направили США и Североатлантическому альянсу проекты соглашений по гарантиям безопасности. В них говорится о том, что НАТО стоит отказаться от дальнейшего расширения на восток, в том числе на территорию Украины, ведь такое продвижение создаёт угрозу для РФ.

Штаты пока не дали конкретного ответа, однако в Госдепартаменте отметили, что Россия в гарантиях учла лишь свои опасения. США намерены предоставить свой список озабоченностей в ближайшее время.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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