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Политолог оценил статью "Страна.ua" о препятствии для вступления Украины в НАТО

Мир

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru статью издания "Страна.ua" о том, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за Акта провозглашения независимости.

Политолог оценил статью "Страна.ua" о препятствии для вступления Украины в НАТО

"Это никаким образом не повлияло бы на вступление или невступление Украины в НАТО. Потому что нынешние власти переписывают, как хотят, Конституцию, туда заносят такие смешные, вообще удручающие положения, что целью украинского государства является вступление в ЕС и в НАТО. То, что было написано в 1991 году или в 1992 году, вообще, к сожалению, никаким образом не влияет на реальное развитие события", — заявил Дудчак.

Он убеждён, что Россия имеет право требовать непринятия Украины в Североатлантический альянс.

"Ограничением для вступления Украины в НАТО может быть жесткая позиция России. Она имеет на это полное право. Так что, скорее, не допустить вступления в НАТО может именно Россия. Потребовать западных партнеров вести себя в рамках приличия и не совать свой нос туда, куда им не следует совать. На это Россия действительно имеет полное право", — отметил политолог.

Дудчак опроверг утверждения о том, что в НАТО не могут попасть страны, имеющие территориальные споры.

"Отсылки к тому, что, якобы, в уставе НАТО записано, что территориальные претензии не должны быть, конфликты… Во-первых, устава нет. Есть договор этой организации. Во-вторых, нет такого положения, которое бы четко требовало от страны не иметь территориальных претензий, не вести вооруженные конфликты. Там нет таких ограничений. Есть просто совершенно другие факторы", — подчеркнул Дудчак.

Экономист усомнился в том, что у Украины есть шансы на вступление в НАТО.

"Они есть только теоретически. В принципе, как встретить динозавра на Крещатике — вероятность 50% встретишь или не встретишь. Такое дело. В принципе, я не думаю, что до этого дойдет, потому что это действительно будет уже, по сути, объявление войны России, и ситуация может пойти по совершенно непредвиденным для западных партнеров сценариям. Не думаю, что до этого допустят", — добавил политолог.

Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за Акта провозглашения независимости, который был принят 24 августа 1991 года. Акт ссылается на принятую годом ранее Декларацию о государственном суверенитете Украины, где в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" указано:

"Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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