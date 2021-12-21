Адвокат Князев прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за пытки

Уголовные дела за пытки в колониях возбуждают избирательно, в будущем такая тенденция может сохраниться. Об этом заявил председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев, комментируя в интервью Pravda.Ru законопроект об ужесточении наказания за насилие в колониях.

По его словам, в целом любое усиление ответственности за пытки или другие незаконные действия — положительный момент. Однако, как отметил эксперт, наказание должно быть не в силе и строгости, а в его необратимости.

"Законы и раньше были. Лишь бы применяли их, невзирая на лица, погоны. И до этого существовали издевательства, злоупотребление служебным положением, тяжкие телесные повреждения. Всё это проходит. Пока, насколько я понимаю, очень избирательно законы применяются. Людей привлекли к ответственности только тогда, когда про ЧП в саратовской колонии стало известно широкой общественности", — сказал Князев.

Он добавил, что необходимо обеспечить правоприменение закона в случае, если его утвердят.

Ранее главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей предложено лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключённых.

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