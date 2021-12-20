В Госдуму внесён законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки

В Государственную думу внесли законопроект, в котором предлагается ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки со стороны представителей власти.

Как сообщили в пресс-службе руководителя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, такую инициативу было решено вынести на обсуждение после обнародования доказательств применения жёстких пыток по отношению к заключённым в российских тюрьмах, передаёт РИА Новости.

"Надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", — отметил Крашенинников.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозаписи со сценами пыток в колониях Саратовской области. На кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насилия, пыток, истязаний и унижений заключённых, проходивших лечение в Областной туберкулёзной больнице УФСИН.

После обнародования информации Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел.

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