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Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки

Политика

Североатлантический альянс осознаёт, что не может постоянно наступать на больные точки РФ. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки

По его словам, России придётся дать военный ответ НАТО, если альянс продолжит реализовывать неприемлемую для Кремля политику и избегать диалога.

"Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях РФ и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. В противном случае есть альтернатива — это военно-технический и военный ответы со стороны России", — сказал Гаврилов в эфире канала "Россия 24".

Ранее представители МИД направили США и Североатлантическому альянсу проект соглашений по гарантиям безопасности. Власти РФ предлагают НАТО прекратить расширение на восток. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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