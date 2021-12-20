Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки

Североатлантический альянс осознаёт, что не может постоянно наступать на больные точки РФ. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, России придётся дать военный ответ НАТО, если альянс продолжит реализовывать неприемлемую для Кремля политику и избегать диалога.

"Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях РФ и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. В противном случае есть альтернатива — это военно-технический и военный ответы со стороны России", — сказал Гаврилов в эфире канала "Россия 24".

Ранее представители МИД направили США и Североатлантическому альянсу проект соглашений по гарантиям безопасности. Власти РФ предлагают НАТО прекратить расширение на восток.

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