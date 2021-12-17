Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции Евросоюза не приводят к поставленным целям.
По его словам, РФ уже давно адаптировалась к ограничительным мерам, передаёт РИА Новости.
"Не мы вводили изначальные санкции, не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны", — сказал Песков.
Он добавил, что с точки зрения международного законодательства введение санкций ЕС в отношении РФ можно оценивать в качестве незаконных действий.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия научилась извлекать выгоду из ограничений. Так, в стране начали развивать собственное производство и систему импортозамещения.
Ранее в Евросовете сообщили, что лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против РФ. Кроме того, они планируют рассмотреть новые запреты.
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