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Песков: санкционная политика ЕС не приводит к поставленным целям

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции Евросоюза не приводят к поставленным целям.

Песков: санкционная политика ЕС не приводит к поставленным целям

По его словам, РФ уже давно адаптировалась к ограничительным мерам, передаёт РИА Новости.

"Не мы вводили изначальные санкции, не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны", — сказал Песков.

Он добавил, что с точки зрения международного законодательства введение санкций ЕС в отношении РФ можно оценивать в качестве незаконных действий.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия научилась извлекать выгоду из ограничений. Так, в стране начали развивать собственное производство и систему импортозамещения.

Ранее в Евросовете сообщили, что лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против РФ. Кроме того, они планируют рассмотреть новые запреты.

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Когда отменят санкции против России? // [Павел Чудинов]
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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