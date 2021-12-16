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В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России

Экономика

В Евросоюзе продолжают обсуждение санкций, которые планируется ввести против России из-за ситуации на Украине. Грозят самыми жёсткими мерами. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что эти санкции будут нацелены на то, чтобы отрезать российскую экономику от остального мира.

В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России

Испанское издание El Pais сообщает, что на саммите лидеров стран Евросоюза в четверг санкции обсуждались в обстановке повышенной секретности. "Цель: минимизировать риск утечек, которые ставят под угрозу конфиденциальность переговоров или позволяют Путину знать о намерениях, которые ЕС предпочитает скрывать", — сообщает издание.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным издания, собиралась сообщить, какие меры планируются в общих чертах, не вдаваясь в подробности.

При этом в Евросоюзе якобы готовы к тому, что санкции ударят по странам сообщества и будут болезненными для самих стран ЕС. Но еврочиновники уверяют, что они готовы к такому развитию событий.

При этом в ЕС пока не склонны прислушиваться к призывам вести превентивные санкции против России, о чём в Брюсселе говорил Владимир Зеленский.

Напомним, что в четверг с призывом ввести санкции против России в случае вторжения на Украину выступил Европарламент. Это уже не первая резолюция на этот счёт в нынешнем году. И опять призыв ввести санкции против "окружения Путина", отключить Россию от SWIFT и так далее, и тому подобное.

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Автор: Олег Артюков
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