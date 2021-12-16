В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России

В Евросоюзе продолжают обсуждение санкций, которые планируется ввести против России из-за ситуации на Украине. Грозят самыми жёсткими мерами. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что эти санкции будут нацелены на то, чтобы отрезать российскую экономику от остального мира.

Испанское издание El Pais сообщает, что на саммите лидеров стран Евросоюза в четверг санкции обсуждались в обстановке повышенной секретности. "Цель: минимизировать риск утечек, которые ставят под угрозу конфиденциальность переговоров или позволяют Путину знать о намерениях, которые ЕС предпочитает скрывать", — сообщает издание.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным издания, собиралась сообщить, какие меры планируются в общих чертах, не вдаваясь в подробности.

При этом в Евросоюзе якобы готовы к тому, что санкции ударят по странам сообщества и будут болезненными для самих стран ЕС. Но еврочиновники уверяют, что они готовы к такому развитию событий.

При этом в ЕС пока не склонны прислушиваться к призывам вести превентивные санкции против России, о чём в Брюсселе говорил Владимир Зеленский.

Напомним, что в четверг с призывом ввести санкции против России в случае вторжения на Украину выступил Европарламент. Это уже не первая резолюция на этот счёт в нынешнем году. И опять призыв ввести санкции против "окружения Путина", отключить Россию от SWIFT и так далее, и тому подобное.