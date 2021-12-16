Нового канцлера Германии позвали в Крым: "Он убедится, что не было аннексии"

Председатель крымской немецкой национальной-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Олафа Шольца, который недавно стал новым канцлером Германии, посетить Крым.

Ранее Шольц заявлял, что РФ должна соблюдать все взятые на себя обязательства, которые были "тяжело нарушены из-за аннексии Крыма".

Гемпель убеждён: побывав на полуострове, политик сможет осознать, что Крым на добровольной основе стал частью России, передаёт РИА Новости.

"Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с РФ. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа", — сказал он.

Также в немецкой общине добавили, что, скорее всего, Шольц для себя принимает возвращение Крыма в состав РФ, однако не признаёт это публично в связи с давлением США.

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