Депутаты Госдумы поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ запрещает главам субъектов РФ называться "президентами", но разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Авторами нормативного акта стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.
Основные положения нового законопроекта:
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон о публичной власти расширяет полномочия субъектов РФ и ужесточает ответственность их руководителей перед россиянами.
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