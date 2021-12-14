Госдума приняла закон о региональной власти

Депутаты Госдумы поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ запрещает главам субъектов РФ называться "президентами", но разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

Авторами нормативного акта стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Основные положения нового законопроекта:

губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд (региональные заксобрания могут определять конкретное количество губернаторских сроков);

руководителям субъектов РФ запрещено именоваться "президентами";

президент России может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям;

высший исполнительный орган власти региона может называться не только "правительством", но и по-другому, с учётом исторических и национальных традиций;

срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит 5 лет (сейчас не более 5 лет, но каждый регион сам определяет конкретные сроки);

региональные нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам;

региональные парламенты получают возможность работать дистанционно;

необходимо создавать в регионах контрольно-счетные органы, которые будут заниматься проверкой бюджета и внебюджетных фондов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон о публичной власти расширяет полномочия субъектов РФ и ужесточает ответственность их руководителей перед россиянами.

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