Регионы могут с учётом своего устава предусмотреть дополнительное наименование должности главы субъекта РФ. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству его председатель Павел Крашенинников.
По его словам, законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" такую возможность предусматривает.
"Название может быть самое разнообразное, я уже об этом сказал. У нас почему-то, вот я даже в регионы приехал, говорят — все, у нас теперь губернатора не будет. Вполне возможно, если в уставе (региона) написано это, делайте. За исключением одной истории — со словом "президент"", — цитирует Крашенинникова ТАСС.
Единственным субъектом Федерации, возглавляет который президент, является Татарстан. В понедельник депутаты Госсовета республики единогласно проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект, в соответствии с которым все руководители субъектов РФ будут именоваться глава регионов. Помимо этого, они поручили поднять вопрос об этом депутатам Госдумы от Татарстана.
Вопрос о позиции Госсовета Татарстана поднял на заседании первый зампред думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
В общем-то, позиция авторов законопроекта — а помимо Павла Крашенинникова им является председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас — вполне ясна. Вопрос в том, поддержат ли законопроект в Госдуме. Первое рассмотрение планируется 9 ноября. В законопроект ещё можно будет вносить правки.
В Кремле ранее прокомментировали заявление Госсовета Татарстана. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это "одно из мнений": "Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом".
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