Экс-депутат Рады: Зеленский променял спокойную жизнь на ненависть украинцев

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский променял спокойные будни артиста на грядущее печальное завершение политической карьеры.

По словам бывшего парламентария, действующий глава государства совершил самую большую ошибку в своей жизни, начав заниматься политикой, передаёт телеканал "Наш".

"Это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив", — сказал Мураев.

Он добавил, что не завидует Зеленскому, так как сейчас многие граждане Украины "ненавидят" его. Кроме того, экс-депутат напомнил о низких рейтингах президента среди населения.

Согласно результатам последних опросов, доля голосов, которые украинцы готовы отдать за действующего главу страны, сократилась с 27% до 23%.

До избрания президентом Зеленский был художественным руководителем студии "Квартал-95". Он получил широкую известность как комедийный артист и сценарист.

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