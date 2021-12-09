Жители Китая сравнили гарантии НАТО с туалетной бумагой: "Ничем не отличаются"

Читателей китайского издания "Гуаньча" рассмешили заявления западных политиков после переговоров американского президента Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным.

По их мнению, гарантии, которые дают представители Североатлантического альянса, не имеют никакого смысла.

"Гарантии НАТО чем-то отличаются от туалетной бумаги? От последней хотя бы есть реальная польза!", — написал один из подписчиков портала.

Многие читатели заявили, что у руководства альянса "извращённая логика". Как отметил один из пользователей, НАТО размещает свои войска во время учений "у чужого дома", а затем американцы начинают утверждать, якобы Россия представляет "настоящую угрозу".

Некоторые комментаторы порадовались, что отношения между РФ и Китаем в последнее время становятся всё лучше и лучше.

"Союз стал очень прочным, обе стороны уверены в себе. Падение США не за горами", — считают жители КНР.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Российский президент потребовал, чтобы Североатлантический альянс прекратил продвижение на восток и размещение вооружений на территории Украины.

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