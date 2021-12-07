В Кремле рассказали о главном требовании, озвученном Путиным Байдену

Диалог президентов России и США, состоявшийся 7 декабря, в Кремле назвали "откровенным и деловым” разговором, во время которого Владимир Путин потребовал от своего американского коллеги гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и развертывать наступательные вооружения в таких странах, как Украина.

"Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — отмечается на сайте Кремля.

Немедленных конкретных договорённостей по этой теме не достигнуто, однако, судя по всему, понимание важности заявленной проблемы есть не только у российской стороны, но и у Джо Байдена:

"Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам", — сообщает пресс-служба российского правительства.

Со своей стороны советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США пока не взяли на себя "никаких таких обязательств".

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