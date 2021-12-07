Путин и Байден вели переговоры один на один

Переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена проходили с глазу на глаз, не присутствовали даже переводчики.

Как следует из кадров телеканала "Россия 1", на рабочем столе Путина установлена кнопка, через которую он мог связаться с кем-то вне своего кабинета.

"Дело в том, что переговоры шли жестко в режиме "один на один", то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент. Соответственно, если ему был необходим, например, адъютант, помощник, он мог нажать эту кнопку", — сообщили в эфире телеканала.

Ранее Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

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