Bloomberg: ЕС и США грозят ввести санкции против российских банков

ЕС и США грозят ввести санкции против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Это произойдёт в том случае, если Россия "нападёт" на Украину.

Как пишет издание Bloomberg, страны запада могут ограничить конвертацию рублей в американские доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.

Также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Издание отмечает, что при этом не будут запрещать доступ к системе финансовых платежей SWIFT: это нанесло бы ущерб рядовым гражданам России.

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