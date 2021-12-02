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Апелляционный суд США отклонил иск бывших владельцев ЮКОСа

Политика

Апелляционный суд США отклонил иск бывших владельцев компании ЮКОС к Российской Федерации. Экс-акционеры хотели взыскать 50 миллиардов долларов.

Апелляционный суд США отклонил иск бывших владельцев ЮКОСа

По данным постановления суда, правоохранители отклонили ходатайство бывших владельцев нефтяной корпорации и сохранили решение о приостановлении "дела ЮКОСа".

"Ходатайство (российской стороны. — Прим. ред.) удовлетворено, дело закрыто", — написали в документе, текст которого цитирует РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура РФ поддержала действия Верховного суда Нидерландов, который отозвал решение о выплате Москвой 50 миллиардов долларов бывшим владельцам ЮКОСа. В ведомстве подчеркнули, что подобные выводы правоохранителей демонстрируют независимость закона. Представители Генпрокуратуры выразили уверенность, что Апелляционный суд Амстердама тоже поддержит российскую сторону в этом разбирательстве. Процесс может продлиться ещё несколько лет, сказали в пресс-службе ведомства.

Экс-акционеры ЮКОСа в свою очередь заявили, что в итоге Москва всё равно заплатит им компенсацию, Апелляционный суд Амстердама проигнорирует безосновательные претензии РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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