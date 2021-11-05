В Генпрокуратуре рассказали, когда и чем закончится рассмотрение "дела ЮКОСа"

Генеральная прокуратура РФ одобрила действия Верховного суда Нидерландов, который отозвал решение о выплате Россией 50 миллиардов долларов экс-владельцам ЮКОСа.

По словам представителей ведомства, выводы суда доказывают независимость правосудия и верховенство закона. В Генпрокуратуре считают, что апелляционный суд Амстердама тоже вынесет решение в пользу российской стороны. Разбирательство по "делу ЮКОСа" может проходить ещё два года, отметили в пресс-службе ведомства.

"Вызывает сожаление тот факт, что высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции Российской Федерации, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии", — сказали в представители Генпрокуратуры, слова которых передаёт ТАСС.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу нефтяной компании. По информации правоохранителей, апелляционный суд Гааги напрасно проигнорировал тезисы России о мошенничестве в арбитражной процедуре. Из-за этого дело пересмотрят в апелляционном суде Амстердама.

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