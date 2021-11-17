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Усадьба Ходорковского заложена в швейцарский банк за 6 миллионов фунтов

Мир

57 миллиардов долларов акционерам ЮКОСА пока не отдадут. Дело отправлено на пересмотр по решению Верховного суда Нидерландов.

Усадьба Ходорковского заложена в швейцарский банк за 6 миллионов фунтов

Усадьба недалеко от Лондона стоимостью 6 миллионов фунтов, в которой проживает основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, оказалась заложена швейцарскому банку.

Как сообщает RT, после освобождения из тюрьмы в России Ходорковский попросил убежище в Великобритании. Это случилось после того, как на него возбудили очередное уголовное дело — за организацию убийств.

Ходорковский, по официальным данным Федеральной службы судебных приставов, должен российскому бюджету почти 19 миллиардов рублей.

О новом огромном доме стало известно в 2019 году. Он находится на юго-востоке Англии. Потом стало известно о том, что дом купили в 2015 году за 4,70 миллионов фунтов стерлингов. Это трёхэтажный особняк, который находится в 50 милях от Лондона. В доме семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. По документам дом принадлежит юридическому лицу.

Как выяснило RT, из документов юридического реестра лиц Франции понятно, что домом владеет Ходорковский. Там он указал полный адрес этого поместья. 5 марта 2021 года собственник заложил поместье Best Beech Place банку. Как говорят юристы, это не значит, что у бизнесмена нет денег.

"Зная, что потенциально у него всё это могут изъять в счёт компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости. Это уловка для маскировки собственности", — сказал исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов.

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Ходорковский – не просто крупный вор
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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