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Автор Олег Артюков

Россия может не платить более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Но победу праздновать рано

Политика

Верховный суд Нидерландов 5 ноября отменил решение апелляционного суда в Гааге о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Россия может не платить более млрд экс-акционерам ЮКОСа. Но победу праздновать рано

"Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. <…> Остальные основания отклонены", — сказано в решении суда. Верховный суд Нидерландов признал, что апелляционный суд принял неверное решение, когда не стал рассматривать на процедурных основаниях обвинения в мошенничестве в адрес акционеров ЮКОСа со стороны России.

Что касается другой претензии России — о том, что у арбитража не было выносить решение на основе Энергетической хартии — то ее Верховный суд Нидерландов отклонил.

Только теперь дело направлено не в апелляционный суд Гааги, а в апелляционный суд Амстердама.

Судебные разбирательства в арбитражном суде в Гааге начались еще в 2004 году. Иски были поданы компаниями Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Первые две компании являются дочерними структурами GML Ltd., бывшей Group Menatep Ltd, бенефициаром которой является бывший деловой партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин.

В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию заказных убийств.

Спустя десять лет разбирательств арбитраж присудил истцам компенсацию в размере 50 миллиардов долларов США. В последующем эта сумма возросла до 57 миллиардов с учетом процентов и штрафов.

В апреле 2016 года окружной суд в Гааге отменил решение арбитража, обосновав это решение тем, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию (точнее говоря, договор к ней).

В феврале 2020 года апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда и вновь обязал Россию выплатить многомиллиардную компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. Именно это решение отменил Верховный суд Нидерландов. Причём, надо заметить, оглашение вердикта несколько раз переносилось.

Договор к Энергетической хартии, который Россия не ратифицировала, был подписан в 1994 году в Лиссабоне. Он регулирует вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе защиту инвестиций. Именно на "защите инвестиций" и строят свою аргументацию истцы.

Россия подписала Хартию и договор с оговоркой, что будет исполнять его в той мере, в какой это не противоречит Конституции РФ и иным национальным законам. Дискуссии о ратификации соглашения продолжались несколько лет, но этого так и не произошло. В октябре 2009 года Россия отозвала согласие на временное применение хартии до ее ратификации. Но в отношении инвестиций, сделанных до отзыва согласия, положения хартии могут действовать.

Стоит отметить, что в 2015 году адвокаты бывших акционеров ЮКОСа подали в ряде стран судебные иски о наложении взыскания на имущество России. В ряде случаев иски были удовлетворены, но вскоре отменены.

Наложить взыскание можно только на имущество, которое принадлежит непосредственно государству, а это сделать очень непросто, поскольку в большинстве случаев оно защищено суверенным и дипломатическим иммунитетом. Надо отметить, что госкомпании по долгам государства ответственности не несут.

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Куратор: Олег Артюков
Темы нидерланды
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