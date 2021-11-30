Политолог: Зеленский сбежит из Украины, если проиграет на выборах в 2024 году

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать из страны, если проиграет на выборах в 2024 году.

По его словам, за годы у власти Зеленский рассорился со многими людьми. Политика не оставят в покое, даже когда он уйдёт с поста руководителя государства, убеждён Бортник.

"Если Зеленский проиграет президентские выборы, думаю, его ждёт эмиграция. Понимаете, Виктор Янукович уехал не потому, что нарушал закон, а за то, что посадил Тимошенко. На личности всё перешло", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Политолог также добавил, что на Зеленского могут обижаться "злопамятные личности", например, контрабандисты и другие преступники.

Ранее политический эксперт Тарас Загородний предсказал президенту Украины "политическую смерть". Он отметил, что рейтинг Зеленского стремительно падает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.