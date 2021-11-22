Считалочка британцев для Офиса Зеленского: шпион, выйди вон!

На сайте Bellingcat, весьма близком к британской разведке Ми-6, наконец-то опубликовали итоги своего расследования скандального дела о "33 вагнеровцах", которых в июле 2020 захватили в Минске.

Задержание россиян в Белоруссии

СБУ под видом КГБ

Из материала следует, что в ходе совместного расследования Bellingcat и Insider было установлено, что операция белорусского КГБ, в результате которой в июле 2020 года в Минске были захвачены 33 наёмника, на самом деле была тщательно продуманной акцией, проведённой украинской военной разведкой при поддержке СБУ. По словам троих бывших офицеров СБУ, а также экс-начальника главного управления разведки минобороны Василия Бурбы, этот сценарий "Авеню" был представлен и одобрен политическим руководством Украины в начале июля 2020. Он включал в себя задержание наёмников при помощи "аварийной" посадки в Киеве самолёта, который якобы должен был доставить их к месту назначения. Был выбран маршрут Минск-Стамбул, по которому борт должен был находиться в воздушном пространстве Украины примерно 28 минут. Самолёт должны были посадить по одной из двух причин: приступ эпилепсии у пассажира либо анонимный звонок из аэропорта Минска о "наличии бомбы" на борту. Напомню, что Киев, планировавший такую операцию, позже гневно осудил принудительную посадку самолёта Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича. Двойные стандарты? Нет, что вы — "это другое"!

Всего было завербовало 180 наёмников, из их числа выбрали 47 — это те, кто воевали в Донбассе. Президенту Владимиру Зеленскому доложили о всех деталях операции и о плане посадки самолёта. "Вагнеровцам" купили 34 билета на рейс, вылетавший в Турцию 25 июля, а ещё 13 билетов на 27 июля. По словам Бурбы, так как 27 июля должны были начаться очередное прекращение огня в Донбассе и переговоры президентов Украины и Швейцарии, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на 5 дней. Тем временем "вагнеровцев" задержали в Белоруссии по подозрению в попытке срыва президентских выборов, назначенных на 9 августа. Киев тут же потребовал выдать задержанных Украине, но президент Александр Лукашенко распорядился отпустить их, и они вернулись в Россию.

По словам экс-сотрудников ГУР, Зеленский был проинформирован о предлагаемой спецоперации ещё 15 июня, и он одобрил её. С этого момента два офицера, отвечающих за проект (Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий) регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню". При этом год назад, сразу после провала, Зеленский и его команда врали, что никакой операции не было и к "вагнеровцам" никакого отношения не имеют — мол, это происки и инсинуации оппозиции. Впрочем, в материале расследователей нет прямых обвинений в срыве операции Ермака и самого Зеленского. Как нет понимания, что нового в расследовании Bellingcat (всё это было давно известно по статьям "Комсомольской правды"), нет и главного: кто "слил" операцию? Можно лишь констатировать то, что запад продолжает кампанию по дискредитации Зеленского и его команды, старательно обваливая его рейтинг. Так что материл Bellingcat — это продолжение офшорного скандала, от которого "отмыться" так и не удалось. Понятно, что все эти действия согласованы или инициированы Госдепом, и преследуют цель обнуления Зеленского: -10% рейтинга за месяц — это только начало.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попытался "отмазать" своего предводителя. Он вполне серьёзно заявил, что Зеленский вовсе не врал, отрицая существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а выполнял предписание по неразглашению секретных документов.

"За несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в их курсе по своей должности, а вы меня спросите официально, знал ли я он них, то я отвечу: "Нет, такой спецоперации не было". Это моя работа. Это уголовная ответственность. Поэтому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", — видимо, снова соврал нардеп.

В то же время Арахамия не смог объяснить, почему Зеленский заявлял, что к операции по "вагнеровцам" причастны иностранцы, а председатель временной следственной комиссии Рады по этому делу Марьяна Безуглая, наоборот, отрицала участие зарубежных спецслужб. В общем, все окончательно заврались.

Расследование Bellingcat не стало катастрофичным для президента Украины по ряду причин, одна из которых — его тесная связь с разведкой Mи-6. Ещё весной украинские Telegram-каналы писали, что Андрей Ермак договорился с британцами, и публикация будет умеренной. Аналитики команды Зеленского пока не поняли, что идёт целенаправленное уничтожение их патрона. Они пытаются переключить внимание то на раздувание российской угрозы (якобы перед католическим Рождеством произойдёт вторжение псковских десантников на бурятской коннице), то придумали покушение на аграрного министра. Выглядит это всё очень наигранно и неестественно, но провластные эксперты и СМИ вовсю стараются, развязывая дискуссии, отвлекающие внимание от провалов Зеленского. А чёрный пиар против него будет продолжен — причина тому банальна: Запад сливает его и готовит ему на замену Дмитрия Разумкова.

Секрет Полишинеля

Служба безопасности Украины

"Гора родила мышь" — так расследование Bellingcat охарактеризовал глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко: ничего нового и экстраординарного там нет, о причастности к срыву операции Ермака все уже давно знают. Похожего мнения придерживается и директор Украинского института политики Руслан Бортник:

"Расследование подтвердило, что операция "Авеню" действительно была, хотя обвинений Зеленского и Ермака не прозвучало. Видимо, этой публикации предшествовали весьма серьёзные закулисные торги Офиса президента с западными партнёрами. И хотя каких-либо особых политических рисков для них эта публикация не несёт, но возник кризис доверия, так как они долго врали про эту операцию".

Однако политический эксперт Тарас Загородний считает иначе — по его мнению, расследование показало, что Зеленский и Ермак постоянно врали про операцию с "вагнеровцами".

"Как теперь выяснилось, президенту еженедельно докладывали о ней. Хотя "слуги" наивно утверждают, что глава Офиса не мог давать указаний руководству спецслужб, и они тоже врут. Наша система власти подразумевает, что глава Офиса — это "рука президента". И теперь Зеленский и Ермак находятся под дамокловым мечом наказания по статье за госизмену, не имеющей срока давности. Так что по ней их можно посадить и через 10 лет. А чтобы этого не случилось, они будут всеми силами держаться за власть", — прогнозирует аналитик.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Вашингтон сейчас считает Ермака ключевым переговорщиком с Москвой. И так как он очень плотно контактирует с администрацией Байдена, поэтому по нему решили сильно не бить. В стране это тоже вряд ли нанесёт урон Ермаку — его фигура и так достаточно токсична, так что хуже ему не будет, полагает политолог-международник Илья Куса. По его мнению, напрашиваются два вывода:

Несмотря на ажиотаж и ожидание сенсации, ничего нового в расследовании нет: практически все подробности операции были известны давно.

Роль Офиса президента выглядит весьма блёкло — видимо, не захотели "мочить" Ермака: нет обвинений с железными доказательствами. То ли изначально не было сильных аргументов против него, либо они были заретушированы по каким-то соображениям.

Жёстко осудил власть народный депутат Илья Кива. Он напомнил, что недавно законного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняли в авиационном терроризме за то, что его спецслужбы посадили в Минске самолёт Ryanair с находящимся на его борту оппозиционером Протасевичем.

"Весь мир тогда порицал и лидера страны, и всю государственную систему Беларуси, наложили санкции, остановили авиасообщение, запретили полёты "Белавиа", закрыли границы. Зеленский также осуждал президента Беларуси, хотя сам ранее собирался совершить ровно такие же действия: посадить самолёт, подвергнуть опасности жизни людей. И кто бы за это нёс ответственность? Это очень хорошо обличает и показывает истинную сущность этих шарлатанов", — заключает оппозиционный нардеп.

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